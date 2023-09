le chanvre pour habiter dans un environnement sain

nous sommes plusieurs artisans à être sensibles à la cause internationnale, en particulier à l'habitat précaire dans lequel vivent beaucoup de gens sur la planête. Aussi on voudrait organiser un atelier autour de la construction en chanvre, ce matériau que l'on redécouvre de plus en plus dans la rénovation et construction en France, et qui était fort utilisé au moyen-âge par exemple rénovation de salle de bains

Les dons serviraient à fiancer un atelier participatif et les ventes de nos créations (bottes de chanvre, parois, caillbotis) seraient reversées solidairement. Ou alors on reversera 50% des dons reçus.

D'avance merci